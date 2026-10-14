În prima partidă din UCL, italienii au remizat la Istanbul, contra lui Fenerbahçe, scor 1-1, în timp ce Real Madrid a câștigat pe teren propriu în fața lui Inter, echipa antrenată de Chivu, scor 2-1.

Echipe probabile

AS Roma (sistem 1- 3-4-2-1): Gollini – Mancini, Balerdi, Hermoso – Wesley, de Roon, Koné, Molina – Dybala, Soulé – Malen.

Gollini – Mancini, Balerdi, Hermoso – Wesley, de Roon, Koné, Molina – Dybala, Soulé – Malen. Antrenor: Gian Piero Gasperini.

Gian Piero Gasperini.



Real Madrid (sistem 1- 4-2-3-1): Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Bellingham – Güler, Bernardo Silva, Diomande – Mbappé.

Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Bellingham – Güler, Bernardo Silva, Diomande – Mbappé. Antrenor: José Mourinho.

Gasperini nu se poate baza pe portarul titular, Svilar, accidentat, în timp ce Mourinho nu îi are la dispoziție pe Mendy, Rodrygo, Asencio și Militão, toți indisponibili.

Cine este favorită pe Olimpico?

Casele de pariuri anticipează un meci deschis, cu goluri de ambele părți.

Cotele oferite de casele de pariuri:

Ambele echipe marchează: 1.42

Victorie Roma: 3.65

Egal: 4.00

Victorie Real Madrid: 1.98

Marcatori

Kylian Mbappé marchează: 1.68

Jude Bellingham marchează: 3.28

Donyell Malen marchează: 2.36

Paulo Dybala marchează: 3.68

Real Madrid a învins-o pe AS Roma în ultimele cinci confruntări directe oficiale, marcând 11 goluri și primind doar unul.

Roma a câștigat singurul său trofeu european din era modernă sub conducerea lui José Mourinho, în 2022, când s-a impus în finala UEFA Europa Conference League.

Partida din această seară, de pe Stadio Olimpico, va fi arbitrată de francezul François Letexier, în vârstă de 37 de ani. Arbitrul acordă, în medie, 4,03 cartonașe galbene și 0,18 cartonașe roșii pe meci.

Sugestia Sport.ro: Ambele marchează