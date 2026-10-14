După succesul de pe Arena Națională, Gigi Becali l-a lăudat din nou pe Ricardo Pădurariu, fundașul lateral pe care îl consideră unul dintre cei mai valoroși tineri fotbaliști români. Patronul FCSB a intervenit telefonic la VOYO SPORT LIVE și l-a criticat pe selecționerul naționalei U21, Costin Curelea, pentru că nu i-a acordat minute jucătorului în ultimele meciuri.

„Pădurariu joacă la ce echipă vrei tu! Și la Real Madrid mâine, dacă îl pui, joacă! La PSG, mâine îl pui și joacă”

Fundașul a contribuit la promovarea Gloriei Bistrița în Liga 2, apoi a fost om de bază la Corvinul Hunedoara, alături de care a ajuns în Superliga. Evoluțiile sale i-au adus revenirea în lotul roș-albaștrilor, pentru care a bifat deja 13 partide în actuala ediție de campionat.

„N-avem nici lucrători. Nu avem lucrători, cineva să facă selecția. Păi dacă ăștia nu joacă, Stoian și Pădurariu... sunteți nebuni la cap? Ce fotbal se mai joacă în România? Pădurariu joacă la ce echipă vrei tu! Și la Real Madrid mâine, dacă îl pui, joacă! La PSG, mâine îl pui și joacă. Pune-l la echipa națională, joacă titular! Și la noi, la echipa a doua, nu joacă. Îți dai seama ce nebunia lumii? E nebunia lumii, chiar!

Cum să nu îl pui să joace? Deci n-ai ce să le zici. Ce fotbal? Asta este de fapt dovada fotbalului românesc: Pădurariu nu joacă la echipa națională, stă pe banca de rezerve. Îți dai seama de valoarea conducătorilor care conduc fotbalul în România...”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Potrivit Transfermarkt, Ricardo Pădurariu are o cotă de piață de 700.000 de euro. Gigi Becali i-a stabilit însă un preț de 44 de milioane de euro, după victoria cu Oțelul. DETALII AICI