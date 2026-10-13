S-a vehiculat recent că Endrick, puștiul de 40 de milioane de euro de la Real Madrid, ar putea să plece de pe ”Bernabeu” sub formă de împrumut, pentru a beneficia de cât mai multe minute.

În urmă cu doi ani, el a fost cumpărat de la Palmeiras pentru aproape 50 de milioane de euro

Jose Mourinho și-a dat ”OK”-ul: ”Va realiza lucruri mărețe și va avea succes aici, la Real Madrid”

Totuși, Jose Mourinho, noul antrenor al galacticilor, a explicat că Endrick va rămâne în lotul său și că nu-l va lăsa să plece sub formă de împrumut la un alt club.

Asta în condițiile în care, până acum, brazilianul a evoluat într-un singur meci de cânt a început noul sezon.

”Endrick nu trebuie să fie împrumutat. Va realiza lucruri mărețe și va avea succes aici. A revenit după accidentare și era pe punctul de a intra pe teren în meciul împotriva lui Villarreal… Va juca în curând”, a spus Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu AS Roma din Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri, de la 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Și reprezentanții lui Endrick au vorbit despre plecarea sa de la Madrid

Alan Redmond, vicepreședinte executiv și director global al departamentului de fotbal de la Roc Nation Sports International, agenția care îl reprezintă pe Endrick, a evidențiat că fotbalistul nu își dorește decât să rămână la Madrid.

”În cazul lui, el a spus întotdeauna că vrea să rămână la REal Madrid și sunt convins că, în acest sezon, când va avea ocazia, va marca multe goluri. Pot confirma că a existat mult interes pentru el din mai multe țări în această vară, dar obiectivul său nu a fost niciodată să părăsească Spania”, a spus Alan Redmond, citat de TMW.