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Potrivit presei spaniole, artista în vârstă de 49 de ani s-ar fi apropiat de Serge Ibaka, fost baschetbalist la Real Madrid și campion în NBA. Conform emisiunii „El Gordo y la Flaca”, difuzată de Univision, cei doi s-ar fi întâlnit în ultimele luni, atât la Madrid, cât și la evenimente din cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Shakira l-ar fi uitat pe Pique și s-ar iubi cu un fost star de la Real Madrid

Totuși, relația nu a fost confirmată oficial. Jurnalistul Aurelio Manzano a discutat cu persoane apropiate cântăreței, care au confirmat că Shakira și Ibaka s-au văzut de mai multe ori, dar au precizat că între ei ar exista doar o relație de prietenie.

În vârstă de 37 de ani, Serge Ibaka a câștigat titlul NBA în 2019, alături de Toronto Raptors. De-a lungul carierei, baschetbalistul originar din Republica Democrată Congo a mai evoluat pentru Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Bayern München și Real Madrid. În prezent, este liber de contract.

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