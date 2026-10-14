GALERIE FOTO Shakira l-a uitat pe Pique și se iubește cu un fost star de la Real Madrid!

Shakira l-a uitat pe Pique și se iubește cu un fost star de la Real Madrid! Fotbal extern
SPORT.RO
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Shakira ar putea avea o nouă relație, la patru ani de la despărțirea de Gerard Pique. 

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Potrivit presei spaniole, artista în vârstă de 49 de ani s-ar fi apropiat de Serge Ibaka, fost baschetbalist la Real Madrid și campion în NBA.

Conform emisiunii „El Gordo y la Flaca”, difuzată de Univision, cei doi s-ar fi întâlnit în ultimele luni, atât la Madrid, cât și la evenimente din cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Shakira l-ar fi uitat pe Pique și s-ar iubi cu un fost star de la Real Madrid

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Sursa foto: Getty Images,
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Totuși, relația nu a fost confirmată oficial. Jurnalistul Aurelio Manzano a discutat cu persoane apropiate cântăreței, care au confirmat că Shakira și Ibaka s-au văzut de mai multe ori, dar au precizat că între ei ar exista doar o relație de prietenie.

În vârstă de 37 de ani, Serge Ibaka a câștigat titlul NBA în 2019, alături de Toronto Raptors. De-a lungul carierei, baschetbalistul originar din Republica Democrată Congo a mai evoluat pentru Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Bayern München și Real Madrid. În prezent, este liber de contract.

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