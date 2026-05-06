Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază

Atletico Madrid a fost eliminată în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de Arsenal, la returul de la Londra, scor 0-1 (1-2, la general).

Calificarea în finală a fost decisă de golul lui Bukayo Saka din minutul 44. Cea mai controversată fază a meciului s-a produs în minutul 56, când Atletico a solicitat penalty pentru un fault comis de Calafiori asupra lui Griezmann.

Reacția lui Diego Simeone după ce Atletico Madrid a fost eliminată de Arsenal

Daniel Siebert nu a acordat penalty pentru Arsenal pentru că apucase să fluiere un fault în atac comis de Gabriel asupra lui Marc Pubil.

La conferința de presă de după meci, Diego Simeone a refuzat să insiste asupra penalty-ului cerut de Atletico și a recunoscut superioritatea lui Arsenal.

"Am fost eliminați pentru că adversara a meritat să se califice, mai ales ținând cont de dominarea din prima repriză. Sunt calm și împăcat pentru că știu că echipa mea a dat absolut totul. 

Am fi putut să câștigăm meciul tur, dar nu am fost suficient de eficienți. Astăzi ne-am îmbunătățit din punct de vedere defensiv în prima repriză, însă nu am arătat prea multe pe faza de atac. Am ajuns într-o postură în care nimeni nu și-ar fi imaginat - să concurăm împotriva unui adversar foarte bun. Le mulțumesc fanilor și jucătorilor. Sunt mândru de ceea ce am reușit. Am zis încă de dinainte de startul sezonului că ne vom lupta și iată că am făcut-o. Din nefericire, nu câștigăm nimic, însă am ajuns undeva unde nu e simplu.

E o realitate că Atletico a crescut enorm, iar acum este recunoscută în Europa și la nivel mondial așa cum nu a mai fost înainte. Totuși, oamenii de aici vor să câștige, nu e suficient să ajungi în fazele finale.

Nu voi insista prea mult asupra fazei de penalty a lui Griezmann. Considerăm că a fost fault, dar nu voi insista pentru că nu vreau să folosesc asta ca o scuză", a spus Diego Simeone.

Arsenal își așteaptă adversara din finală

Arsenal va înfrunta în finala Ligii Campionilor câștigătoarea din duelul Bayern Munchen - Paris Saint-Germain (4-5, în tur). Returul se joacă diseară, de la ora 22:00.

Ultimul act al Ligii Campionilor este programat pe 30 mai, la Budapesta.

