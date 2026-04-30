Atletico Madrid şi Arsenal au terminat la egalitate, 1-1 miercuri seara pe Metropolitano, în prima manşă a semifinalelor Champions League.

Atletico Madrid - Arsenal 1-1, meci decis de penalty-uri

''Tunarii'' au marcat chiar înainte de pauză, prin Viktor Gyokeres (44), dintr-un penalty controversat, iar Atletico a egalat în repriza secundă, prin Julian Alvarez (56), tot din penalty.

În finalul primei reprize, Gyokeres a căzut uşor în careu la un duel cu Hancko şi oaspeţii au primit penalty, transformat de atacantul suedez.

La reluare, un şut fără potenţial prea mare a lovit mâna lui White, iar arbitrul a dictat penalty, la sesizarea arbitrajului video, Alvarez transformând lovitura de pedeapsă (56).

În minutul 78, Eze a căzut în careu după un duel cu Hancko, iar arbitrul olandez Makkelie a dictat penalty, revenind asupra deciziei după ce a urmărit reluările video.

Kyros Vassaras, observator de arbitri la joc

Observatorul pentru arbitri la acest meci a fost Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale de Arbitri din FRF.

BBC a dat verdictul asupra penalty-urilor date și nedate, într-un material intitulat ”De ce VAR nu ar fi trebuit să intervină pentru anularea penalty-ului la Eze”:

”Rezerva Eze a crezut că a dat lovitura, însă i-a fost refuzat un penalty după ce a căzut în urma unui contact al lui Hancko, iar Arsenal va considera că penalty-ul acordat împotriva lor a fost o decizie foarte aspră, având în vedere că mingea a atins mai întâi piciorul lui White înainte de a lovi mâna fundașului”.

Info: Agerpres, BBC