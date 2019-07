Arbitru roman la CFR Cluj - Astana, mansa a doua a turului 1 preliminar UCL! Dan Petrescu: "Dupa ploaie si furtuna trebuie sa vina si vremea buna"

Astana a venit cu doua zile inainte de meci la Cluj, ca sa nu fie jucatorii obositi. Un roman e in brigada de arbitri.

Jucatorii Astanei au venit cu munti de bagaje la Cluj. Nu doar de Rotariu, ci si de arbitrii din Austria se tem de Petrescu. Un roman stabilit in Austria va fi arbitru de rezerva.

"Sper sa avem un arbitraj bun! Numai o calificare, nu o victorie ne trebuie, o calificare ne-ar face sa ne simtim mai bine", spune Petrescu.



Doua infrangeri si un egal are Petrescu in noul sezon.

"Toate se intampla invers parca. Dar dupa ploaie si furtuna trebuie sa mai vina si vremea buna. Noi speram sa vina cu Astana", mai spune antrenorul CFR-ului.

Cine este arbitrul Christian-Petru Ciochirca

Christian-Petru Ciochirca este unul dintre arbitrii trimisi de UEFA la meciul CFR - Astana. El are origini in Romania, dar este cetatean austriac. Acesta arbitreaza in prima liga austriaca.

15 meciuri are Christian-Petru Ciochirca in prima liga a Austriei si alte 68 in liga secunda.