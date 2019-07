OFICIAL: Barcelona si-a prezentat al 4-lea transfer al verii! Catalanii i-au pus clauza de 100.000.000 euro

Barcelona l-a prezentat oficial pe fotbalistul japonez Hiroki Abe, transferat de la Kashima Antlers.

Barcelona a transferat un atacant japonez. Hiroki Abe are 20 de ani si a fost cumparat cu 1.000.000 euro de la Kashima Antlers. El a fost prezentat oficial de clubul catalan.

Hiroki Abe a jucat 49 de meciuri in prima liga a Japoniei pentru Kashima Antlers si a marcat 4 goluri. De asemenea, acesta a bifat 15 meciuri in Liga Campionilor Asiei, competitie in care a dat un gol, dar si 3 partide la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a marcat tot o data.

Hiroki Abe va juca mai intai la Barcelona B

Japonezul transferat de Barcelona va juca mai intai la echipa secunda, anunta clubul catalan.

Cat timp va juca la Barca B, Hiroki Abe va avea o clauza de reziliere in valoare de 40.000.000 euro.

Daca va ajunge la prima echipa, clauza lui va ajunge la 100.000.000 euro!

???????????? [ÚLTIMA HORA] Hiroki Abe se incorpora al Barça. El delantero del Kashima Antlers, de 20 años y elegido mejor jugador joven de la J-League 2018, firma por cuatro temporadas. ???? ¡Bienvenido al Barça Hiroki!#BarçaB #ForçaBarça???????? pic.twitter.com/qA767Kf5H8 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) July 15, 2019