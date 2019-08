APOEL - AJAX 0-0 LIVE | Razvan Marin vrea in grupele UEFA Champions League! Romanul, titular la meciul din Cipru! ECHIPELE DE START

Comentam impreuna toate fazele de la APOEL - AJAX si LASK - CLUB BRUGGE pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Ajax Amsterdam a fost la cateva minute de finala UEFA Champions League in luna mai, insa a pierdut dramatic in fata celor de la Tottenham. Acum, echipa lui Ten Hag a luat-o de la capat in preliminariile competitiei, fiind dezavantajata de coeficientul slab al Olandei care nu ii permite sa se califice direct in grupele competitiei.

Ajax a trecut deja de PAOK Salonic in turul 3 preliminar, in timp ce APOEL a avut 2 tururi preliminare pana la play-off: campioana Ciprului a trecut de Sutjeska si de Qarabag. Ultimul duel a fost dramatic, APOEL castigand in deplasare cu 2-0 dupa ce a fost invinsa pe propriul teren cu 2-1.

Razvan Marin a fost titular in returul cu PAOK Salonic, insa a fost inlocuit la pauza, la scorul de 1-1.

Iata echipele de start:

APOEL:

Belec - Merkis, Ioannou, Joaozinho - Bezjak, Souza, Gentsoglou, Matic, Mihajlovic - Suleiman, Pavlovic

AJAX:

Onana - Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico - Marin, Van de Beek, Blind - Ziyech, Tadic, Neres

Iata meciurile din play-off-ul UEFA Champions League:

Marti:

LASK Linz - Club Brugge

APOEL - Ajax

CFR Cluj - Slavia Praga

Miercuri:

Olympiacos - Krasnodar

Young Boys - Steaua Rosie

Dinamo Zagreb - Rosenborg