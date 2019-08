EXCLUSIV | Patru infrangeri la rand in Liga 1, Becali anunta "AJAX DE ROMANIA". Ce jucatori asteapta: "Cu ei o sa facem 15 victorii la rand"

FCSB are 4 infrangeri la rand in Liga 1 si doar 4 puncte obtinute in 6 etape. Formatia ros-albastra se afla pe locul 11, la doar un punct de codasa Dinamo.

FCSB are un parcurs dezastruos in campionat, dar Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, inca mai crede in titlu. Chiar daca CFR-ul lui Petrescu a pus deja 10 puncte peste FCSB, Latifundiarul din Pipera spune ca echipa sa abia acum va incepe sa joace la adevarata capacitate.

Gigi Becali spune ca dupa revenirea tuturor accidentatilor, "FCSB va fi Ajax de Romania".

Gigi Becali: "Cu Man, Tanase Coman si Cretu, Pantiru in benzi o sa fim de neoprit"

Gigi Becali a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Eu vreau sa ii asigur pe cei care nu au mintea umbrita de rautate... noi aseara nu am avut jumate de echipa, de-aia am pierdut. Cand or sa revina toti, facem 15 victorii la rand!



O sa vedeti cu Guimaraes ce inseamna Pantiru si Cretu in benzi!

Cand or sa joace Man, Tanase, Coman, Pintilii, Cretu si Pantiru...o sa fim Ajax de Romania!

Man o sa revina dupa pauza cu meciurile nationalei", a spus Becali la PRO X.