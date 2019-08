Razvan Marin, pus la zid in Olanda! "Nu a avut habar ce trebuie sa faca" Reactie dura la adresa intregii echipe a lui Ajax

Razvan Marin nu i-a dat pe spate pe olandezi.

Jocul lui Ajax nu-i multumeste pe olandezi. Reactiile dure la adresa echipei lui Ten Hag continua sa curga, chiar daca Ajax a castigat duelul din turul 3 preliminar al Champions League cu PAOK Salonic.

Linia de mijloc a celor de la Ajax, din care face parte si Razvan Marin, a fost pusa la zid. Doar Veltman si Van de Beek au fost remarcati in echipa olandezilor.

"Pe cat de bine au jucat Veltman si Van de Beek, pe atat de instabili au fost, spre exemplu, Blind si Noussair Mazraoui. Blind nu poate juca in niciun caz alaturi de Razvan Marin, care din nou nu a a avut habar ce presupune pozitia sa in teren. Cand va reusi Ten Hag sa alinieze un mijloc care sa detina controlul, acum ca nu-i mai are pe Schone si De Jong?", a scris editorialistul Henk Spaan intr-o opinie publicata in Hen Parool.

Marco van Basten l-a criticat si el pe Razvan Marin dupa meciul Ajax - PAOK, din acelasi motiv, al pozitionarii proaste in teren.