Eder Militao (27 de ani) s-a accidentat duminică seara la coapsa stângă şi a fost înlocuit în minutul 24 al meciului Real Madrid – Celta Vigo 0-2.



Eder Militao s-a accidentat și e OUT câteva luni!



Într-un comunicat emis luni, Real Madrid a anunţat că fundaşul brazilian a suferit o „ruptură a muşchiului biceps femural de la piciorul stâng, care îi afectează tendonul proximal”.



Clubul nu a anunţat perioada de recuperare a jucătorului. Cu toate acestea, mai multe publicaţii spaniole relatează că perioada de absenţă a lui Militao se va situa într-un interval de trei până la patru luni.



Se aşteaptă ca el să revină în primăvara anului 2026, cu câteva săptămâni înainte de începerea Cupei Mondiale.



Internaţionalul brazilian (38 de selecţii, 2 goluri), care va împlini 28 de ani luna viitoare, a ratat deja cea mai mare parte a sezonului trecut din cauza unei rupturi de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept.



News.ro.

