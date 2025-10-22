Prestația de gală a internaționalului român, care a reușit o "dublă" și a fost desemnat omul meciului, a declanșat o furtună în vestiarul italian. La finalul partidei, Antonio Conte a "turbat" la conferința de presă, lansând acuzații dure și arătând cu degetul spre problemele interne.



"Să facem o baie de umilință!"



Vizibil afectat de scorul de pe tabelă, Conte nu s-a ferit de cuvinte și a transmis un mesaj tăios celor pe care îi consideră responsabili.



"Napoli și napoletanii nu trebuie luați la mișto! Se creează situații nerușinate. Nu trebuie aruncat fum în ochi. V-o spun pe toate tonurile, acum mă opresc", a tunat tehnicianul la conferința de presă de la Philips Stadion.



Antrenorul italian a continuat tirada, cerând o schimbare radicală de atitudine: "Trebuie să facem o baie de umilință, v-o spun de mult timp. Cineva la Napoli aruncă fum, însă aici trebuie să spui mereu adevărul. Trebuie să regăsim spiritul de anul trecut".



Conte a admis și dificultățile în integrarea noilor veniți. "Nu e ușor și e chiar greșit să aduci 9 jucători noi. Dar trebuia să o facem și nu e simplu să integrezi nouă mentalități. Meciul ăsta trebuie să ne dea o accelerare", a încheiat el.



Umilința 2-6 suferită de Napoli a purtat din plin semnătura lui Dennis Man. Atacantul român a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor, în minutele 54 și 80. Napoli, care a deschis scorul prin McTominay (31), a rămas în zece jucători în minutul 76, la eliminarea lui Lorenzo Lucca.

