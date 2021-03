Andrea Pirlo anunta ca Juventus e pregatita de returul cu Porto! "Nu subestimam adversarul, dar avem tot ce ne trebuie pentru a ne califica"

Juventus a pierdut partida tur cu FC Porto, 2-1, insa "bianconeri" sunt optimisti inaintea partidei retur.

Tehnicianul italian a vorbit despre partida retur cu FC Porto, dar si despre importanta lui Ronaldo in meciurile decisive sau problemele de lot pe care le-a avut echipa in sezonul actual. "Suntem constienti ca avem tot ce ne trebuie pentru a ne califica, fara a ne subestima adversarul. Nu cred ca partida e decisiva pentru mine.



Lucrez zi de zi si sper sa pot continua munca inceputa. Daca as crede ca e ultimul meci nici nu as veni la aceasta conferinta de presa. De Ligt s-a pregatit cu echipa, insa a simtit niste dureri si a trecut la o pregatire separata. In rest, toata lumea este ok, unii mai pregatiti de joc decat altii, in functie de nivelul fizic pe care il au dupa accidentari. Acestea sunt meciurile lui Cristiano Ronaldo, toata lumea stie, iar el a dovedit-o mereu in ultimii ani ca este decisiv cand echipa are nevoie de el.

Cu Bernardeschi am vorbit din iarna si el a acceptat schimbarea de pozitie, iar asta ma incanta. Arthur nu este suta la suta, a avut probleme cu accidentarile, insa este un jucator foarte important pentru noi. Morata incepe sa-si regaseasca forma si cred ca o sa fie decisiv pentru noi in finalul sezonului", a spus Andrea Pirlo la conferinta de presa premergatoare partidei retur cu FC Porto.