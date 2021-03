Morata, omul meciului cu Lazio dupa doua goluri si un assist! Juventus a castigat fara emotii chiar daca Ronaldo a jucat doar 22 de minute

Juventus a castigat meciul cu Lazio, scor 3-1.

Echipa lui Inzaghi a deschis scorul in minutul 14, prin golul lui Correa, insa avantajul oaspetilor a durat doar 25 de minute. Rabiot a inscris dupa o pasa a lui Morata, in minutul 39, iar cele doua echipe au intrat la cabine cu scor de egalitate.

In repriza secunda, Morata a reusit doua goluri in 4 minute si a adus victoria lui Juventus, fiind imbratisat de toti colegii, inclusiv de Ronaldo, care se afla pe banca de rezerve. Starul portughez a fost trimis pe teren abia in minutul 69, chiar in locul lui Morata.

Chiar daca a fost inclus in lot, Radu Dragusin a fost doar rezerva in aceasta seara.

In urma victoriei cu 3-1 in fata lui Lazio, Juventus a adunat 52 de puncte si este la 7 puncte de liderul Inter si la un singur punct in spatele lui AC Milan.

Pentru echipa lui Andrea Pirlo urmeaza returul din optimile Champions League, cu FC Porto. Meciul este programat marti, de la ora 22:00, iar Juventus trebuie sa dea totul pentru calificare, in tur partida fiind castigata de portughezi cu scorul de 2-1.