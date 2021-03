Lipsa de minute a lui Dragusin la Juventus, analizata de jurnalistii italieni! "Ramanem cu senzatia ca lucrurile sunt superficiale"

Radu Dragusin a debutat in acest sezon in UCL si Serie A, insa nu a prins foarte multe minute.

Intr-un articol publicat de Il Bianco Nero, autorii vorbesc despre lipsa de minute pentru tinerii echipei, printre care se numara si Radu Dragusin.

"Vedem alegerile lui Pirlo si ne dam seama ca nici atunci cand e disperat din cauza accidentarilor, antrenorul nu foloseste talentele de la U23. Nici pe talentatul Fagioli, nici pe mult-disputatul Dragusin, cu atat mai putin pe Marques sau Ake.

Singurul utilizat mai des este Frabotta, respins insa dupa dezastrul cu Inter si care acum nu mai poate fi trimis in Serie C, pentru ca a ajuns la numarul de aparitii pentru prima echipa care nu-i permite sa revina la formatia U23", scrie sursa citata.

Lasat pe banca si in ultimul meci de campionat, castigat de Juventus cu 3-0 in fata celor de la Spezia, jurnalistii italieni isi pun semne de intrebare in privinta valorii lui Dragusin si a altor tineri de la echipa.

"E posibil sa fie atat de valorosi pe cat sunt descrisi, daca nu pot juca nici cand titularii de drept sunt accidentati? Mereu e cineva 'pe punctul sa fie bagat pe teren'. Acum sunt Fagioli si Dragusin. Dupa care vad meciul de pe banca.

Ramanem cu senzatia ca aceste lucruri sunt un fel de serbari superficiale de promovare a tinerilor. Tineri care in unele cazuri (dar numai in unele) trebuie sa se maturizeze, iar in altele nu vor ajunge niciodata sa joace pentru Juventus, ba poate nici in Serie A", au adaugat italienii.

Absenta lui Dragusin din ultima partida de campionat este cu atat mai surprinzatoare cu cat Andrea Pirlo a avut mari probleme de lot, in special in centrul apararii, unde a apelat la Alex Sandro, fundas stanga de meserie.