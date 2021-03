Adio 'Mr. Champions League"?! Cifrele NEASTEPTATE ale lui Ronaldo in competitia preferata! Record negativ pentru starul lui Juve

Cristiano Ronaldo nu a reusit sa fie decisiv in returul cu Porto si echipa sa a fost eliminata in optimi.

Campioana Italei nu a reusit sa ajunga in semifinalele Champions League in ultimele 3 sezoane, fiind eliminata pe rand de Ajax in sferturi si de Olympique Lyon si FC Porto in optimi.

Unul din principalele motive care au dus la aceasta situatie este legat de forma lui Cristiano Ronaldo in cea mai importanta competitie inter cluburi din Europa.

Cunoscut drept 'omul Champions League' pentru recordurile fabuloase pe care le-a stabilit pe vremea cand juca pentru Real Madrid, starul portughez nu reuseste sa isi regaseasca acea forma si la campioana Italiei.

Astfel, o statistica la prima vedere incredibila a fost realizata de spaniolii de la Mundo Deportivo. Conform acestora, portughezul a inscris in ultimul sau sezon la Madrid 15 goluri in Champions League, in vreme ce in cele 3 sezoane adunate la Torino a marcat doar 14.

Mai mult, se intampla pentru prima data in 15 ani ca starul portughez sa rateze de doua ori la rand sferturile de finala din Champions League.

Cristiano Ronaldo a trecut de la a juca 8 semifinale consecutiv cu Real Madrid la 3 sezoane la rand in care nu a prins penultimul act si la doua in care a fost eliminat in optimi.