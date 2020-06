UTA a reluat antrenamentele colective! Laszlo Balint e convins ca baietii nu se vor expune

La 2 saptamani dupa intrarea in cantonament, jucatorii de la UTA au inceput antrenamentele colective.

Laszlo Balint a declarat pentru Sport Arad ca revederea a fost foarte placuta.

"A fost o senzatie incredibila sa ne vedem din nou cu totii, impreuna, pentru un antrenament colectiv dupa aproape 3 luni de zile. Cred ca am avut in noi si acea bucurie specifica copiilor, cand bat mingea pe maidan, fara a uita, insa, niciun moment care e scopul nostru. Placerea a fost mare, cu toate ca antrenamentul a avut o intensitate ridicata.

Ca antrenor, am ramas cu imaginea unor baieti, a unei echipe aflate pe drumul cel bun, bucuroasa ca s-a intors in iarba, dar, in acelasi timp, foarte constienta de perioada care urmeaza in pregatirea celor 5 finale din play-off-ul ligii secunde."

Pana pe 2 iunie, aradenii au fost intr-un cantonament de 2 saptamani in care au respectat o serie de reguli stricte si au efectuat 3 teste impotriva noului coronavirus. Laszlo Balint spune ca i-a lasat pe jucatori sa mearga acasa, la familii, considerand ca acestia sunt responsabili si ca nu se vor expune riscului de a se infecta.

"Le-am spus clar jucatorilor sa evite pe cat se poate iesirile in oras sau, daca o fac, sa fie scurte si doar in aer liber. E bine ca si la terasele ce s-au deschis sunt reguli stricte, eu zic ca baietii nostri nu se vor expune riscului infectarii. In rest, unele restrictii raman si le vom respecta fara doar si poate.

Important este ca de acum inainte procesul de pregatire, odata cu reluarea antrenamentelor colective, poate intra in linie dreapta. Mai ramane de vazut daca e posibil sa jucam si 1-2 amicale, doar ca la aceasta data nu vedem impotriva carui adversar am putea face acest lucru. Echipele din zona noastra sunt in vacanta fortata, in Ungaria s-au reluat campionatele, o sa reinceapa in curand si Liga 1, nu stiu daca, dupa 15 iunie, vom identifica un posibil adversar", a mai declarat Balint.