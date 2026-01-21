Formația Aston Villa s-a mișcat repede și a reușit să-l transfere pe Sancho chiar în ultima zi de mercato! Acesta evoluează pe Villa Park sub formă de împrumut pentru un sezon, iar la finalul acestei stagiuni va deveni liber de contract, având în vedere că îi expiră contractul cu United, echipa de care aparține.

Jadon Sancho, evoluții slabe în ultimele sezoane

În momentul trecerii de pe ”Old Trafford”, actuala echipă a lui Sancho a fost de acord să acopere 80 la sută din salariul jucătorului, în timp ce Manchester United suportă restul de 20 la sută.

Cotat în prezent la 20 de milioane de euro, Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

În actuala stagiune nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, dar fosta echipă îi dă o mână de ajutor! E vorba de Borussia Dortmund, care l-a anunțat că îl dorește din vară, dar trebuie să scadă din pretențiile salariale.

Borussia Dortmund îl cheamă pe Jadon Sancho să își relanseze cariera

Nemții au transmis, conform mai multor publicații de presă sportivă din Germania, că îl vor transfera doar dacă va fi de acord să se încadreze în plafonul salarial al clubului.

E posibil ca mutarea să se facă, mai ales că de câteva sezoane Jadon Sancho nu trece prin momente bune. De exemplu, în acest an competițional a adunat 18 meciuri, în care a adunat doar 732 de minute.

