Cristi Chivu a trăit o nouă decepție, marți, la capătul unei partide, în care a întâlnit, probabil, cea mai bună echipă din Europa, la ora actuală.

Arsenal, lider în Premier League și în Champions League, și-a arătat clasa superioară pe San Siro: 3-1 cu Inter. Acest rezultat a creat două mari probleme pentru Chivu, după cum Sport.ro a explicat aici. Chiar dacă tehnicianul român a încercat să minimalizeze gravitatea înfrângerii cu Arsenal, a fost evident că el a „fiert“ în interior. Probabil, așa se și explică o declarație pe care a oferit-o și care, în mod cert, îi va supăra pe italieni.

Întrebat ce a avut Arsenal în plus, de a reușit să câștige cu o lejeritate atât de mare pe San Siro, Chivu a pus această situație pe seama campionatului din care provine formația londoneză.

„Arsenal joacă în Premier League, iar Premier League e o competiție definită prin intensitate de nivel înalt. În Italia, noi încă nu suntem obișnuiți să jucăm anumite meciuri, care au un anumit nivel. De aceea, ținta noastră e să creștem treptat. Revin la Arsenal. În mod clar, a fost superioară la capitolul de intensitate, de tehnică, de poziționarea pe teren. Arsenal e o echipă foarte bună care nu se ferește de niciun duel pe teren. Arsenal e foarte bine organizată și plină de calitate. De asemenea, e o echipă care poate aduce niște jucători de pe bancă capabili să-ți creeze multe probleme“, a spus Chivu.

În ultima etapă din Champions League, pe 28 ianuarie, Inter va înfrunta Dortmund, în deplasare. Va fi o partidă uriașă pentru milanezi, care au căzut pe 9, după înfrângerea de marți. În Champions League, doar primele opt clasate au asigurate prezența directă în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca două partide, în play-off-ul optimilor.

