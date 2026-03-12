După ce la reluarea campionatului l-a anunțat antrenor pe croatul Goran Miscevic, dar pe parcursul celor trei etape jucate în 2026 pe bancă a stat oficial ca principal sârbul Konstantin Djuric, acum AFC Câmpulung Muscel a anunțat că noul tehnician al echipei de pe ultimul loc din Liga 2 va fi sârbul Vladislav Rosic!

După Goran Miscevic și Konstantin Djuric în primele trei etape, acum antrenor la Câmpulung Muscel a fost numit Vladislav Rosic

”𝗕𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁, 𝗩𝗹𝗮𝗱𝗶𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗥𝗼𝘀𝗶𝗰!

FC Muscelul Câmpulung anunță numirea lui Vladislav Rosic în funcția de antrenor principal al echipei noastre.

Tehnicianul sârb, care în luna aprilie va împlini 42 de ani, a semnat cu clubul nostru o înțelegere valabilă până la sfârșitul acestei ediții de campionat, cu drept de prelungire în eventualitatea în care Muscelul rămâne în Liga 2 și în sezonul următor.

Ca fotbalist, Vladislav a evoluat pentru FK Obilic (Serbia), FK Rudar Ugljevik (Bosnia și Herțegovina), MFK Kosice (Slovacia), Vozdovac, FK Zemun (ambele din Serbia) sau Jedinstvo (Muntenegru).

Deținător al licenței UEFA A, Rosic a activat ca director sportiv și antrenor la cluburile Sloboda Uzice, Sloga 33, Buducnost, Zlatibor U19, Bajina Basta, Omladinac, FK FAP Priboj, Polet Ljubic, Zvijezda 09 Buducnost Podgorica și NK Krka.

Îi spunem bun venit în familia FC Muscelul Câmpulung și îi dorim rezultate cât mai bune cu echipa noastră!”, a postat clubul din Câmpulung Muscel.

Sâmbătă, de la ora 12:30, în ultima etapă din sezonul regulat al diviziei secunde, AFC Câmpulung Muscel joacă acasă cu CS Tunari în ceea ce argeșenii au numit pe site-ul oficial ”meciul ultimei speranțe”.

AFC Câmpulung Muscel în 2026

Etapa 18: 0-0 (d) cu CSM Slatina

Etapa 19: 0-3 (a) cu CS Afumați

Etapa 20: 1-6 (d) cu Poli Iași

Clasamentul din Liga 2