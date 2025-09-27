VIDEO Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir

Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Corvinul Hunedoara este lider în divizia secundă.

Corvinul Hunedoara Filip Ilie Ruxandra Dragomir AFC Câmpulung Muscel liga 2
Sâmbătă, în etapa a opta din Liga 2, Corvinul Hunedoara a bifat o nouă victorie și continuă astfel să fie singura echipă neînvinsă din primele două divizii ale fotbalului românesc.

A fost 1-0 la AFC Câmpulung Muscel, cu golul victoriei marcat de atacantul Filip Ilie (23 de ani), transferat în vară de la Unirea Slobozia.

Filip Ilie este și golgheterul echipei, cu 5 reușite acum (4 dintre ele în ultimele 4 etape).

Tânărul vârf, școlit la Bayern Munchen, Academia Hagi și Sport Team București, este fiul fostei jucătoare de tenis Ruxandra Dragomir, fostă număr 15 WTA.

Rezultatele din etapa 8 din Liga 2

Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare 0-1

CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1

AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1

Gloria Bistriţa – FC Bihor 1-3

FC Voluntari – CSM Reşiţa 3-2

CSM Slatina – CS Dinamo 2-0

CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2

Poli Iaşi – CS Tunari 2-0

FC Bacău – ASA Târgu Mureş 3-0

* Duminică, 28 septembrie, ora 12:30, se dispută Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte 

* Marţi, 30 septembrie, ora 17:00, se joacă Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Clasamentul din Liga 2

Foto și video: Corvinul Hunedoara

