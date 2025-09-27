Sâmbătă, în etapa a opta din Liga 2, Corvinul Hunedoara a bifat o nouă victorie și continuă astfel să fie singura echipă neînvinsă din primele două divizii ale fotbalului românesc.

A fost 1-0 la AFC Câmpulung Muscel, cu golul victoriei marcat de atacantul Filip Ilie (23 de ani), transferat în vară de la Unirea Slobozia.

Filip Ilie este și golgheterul echipei, cu 5 reușite acum (4 dintre ele în ultimele 4 etape).

Tânărul vârf, școlit la Bayern Munchen, Academia Hagi și Sport Team București, este fiul fostei jucătoare de tenis Ruxandra Dragomir, fostă număr 15 WTA.

