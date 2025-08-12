PROGRAM Încep meciurile din turul 3 al Cupei României! Cap de afiș: Muscelul Câmpulung vs Câmpulung Muscel

Încep meciurile din turul 3 al Cupei României! Cap de afiș: Muscelul Câmpulung vs Câmpulung Muscel
Echipele câștigătoare se califică în play-off-ul competiției.

Cupa României continuă azi, mâine și poimâine cu meciurile din turul 3, echipele câștigătoare urmând să se califice în play-off-ul competiției, ultima rundă dinaintea fazei grupelor.

Programul partidelor din turul 3

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj  – FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad  – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

CSM Pașcani  – ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești  – CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea  – CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni  – CS Afumați

CS Tunari  – SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat  – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi  – AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni  – CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara  – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești  – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung  – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia  – CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani  – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara  – ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice  – ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó  – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației  – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele  – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău  – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Înaintea derby-ului Muscelul Câmpulung - Câmpulung Muscel, echipa din Liga 2 a anunțat transferul unui atacant străin

”🆕✍️ 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹|𝗕𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁, 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗭𝗮𝘄𝗸𝗼!

Începând de astăzi, 11 august 2025, Joseph Anthony Zawko (27 de ani) este jucătorul echipei FC Muscelul Câmpulung.

Fotbalistul cu cetățenie greacă și australiană a semnat cu clubul nostru o înțelegere valabilă până la jumătatea acestei ediții de campionat, cu drept de prelungire în eventualitatea în care va confirma așteptările.

Joseph măsoară 190 cm înălțime și evoluează pe postul de atacant central. În sezonul trecut, vârful a evoluat în Lituania, la echipa de ligă secundă FK Sveikata, formație pentru care a reușit să marcheze 5 goluri. Chieti FC, Gladiator, Mondragone, Aversa(Italia) și AEP Kozanis(Grecia) sunt echipele la care Anthony Zawko a mai evoluat ca senior.

FC Muscelul Câmpulung îi spune bun venit lui Joseph Anthony Zawko și îi dorește evoluții cât mai bune în tricoul alb-roșu”, a anunțat divizionara secundă.

Programul Cupei României - faza națională

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

