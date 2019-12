EXCLUSIV "Astazi vom avea discutia finala!" Mircea Lucescu e foarte aproape sa vina la Rapid! Ce se intampla cu Daniel Pancu! Anuntul momentului

Mircea Lucescu ar putea reveni la Rapid.

Mircea Lucescu ar putea reveni la Rapid. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat in exclusivitate la PRO X ca astazi sau cel tarziu maine va avea discutia finala cu Mircea Lucescu pentru a discuta ultimele detalii. Acesta spune Mircea Lucescu ar urma sa se ocupe de partea sportiva a clubului, mai putin de antrenamente. Tudorache a spus ca Daniel Pancu va fi in continuare antrenoul Rapidului.

"Asa imi doresc. Astazi dupa amiaza ar trebui sa ma intalnesc cu domnia sa, cel tarziu maine. Cred ca asta ar trebui pentru Mircea Lucescu. Da, din punctul meu de vedere, sunt anumite sincope, chiar una din ele in ultima etapa. Nu e nicio problema cu Pancu. Toti avem aceeasi dorinta, sa promovam. Nu e nimeni nebun sa nu isi doreasca promovarea. Nu stiu clauzele din contractul lui Pancu, mai are o etapa, noi speram sa castige etapa viitoare la Chiajna. Nu pot sa spun ce se intampla ce nu se intampla, nu fac supozitii, noi gandim pozitiv. Nu se va intampla nimic pana la meciul viitor. Victor Angelescu a vorbit cu Pancu sii-a promis ca va castiga urmatorul meci", a declarat Dan Tudorache.

Primarul Sectorului 1 a vorbit si despre ce functie va ocupa Mircea Lucescu in club in cazul in care isi va da acceptul sa vina la Rapid.

"Sa se ocupe de tot ce inseamna transferuri, tot ce inseamna partea sportiva a clubului, ar trebui sa se ocupe mircea lucescu. Echipa Rapid are antrneor, dar are nevoie si de un supervizor. Primaria nu da niciun ban si nu a dat niciun ban, suntem parteneri doar. Este un contract pe care v-l paote pune la dispozitia clubul. Am avut ieri o discutia cu domnia sa, vedem ce program are, si ne intalnim astazi, cel tarziu maine. Este un proiect de suflet si consider ca odata cu venirea lui Mircea Lucescu promovarea este ca si obtinuta. Se va implica din aceasta pauza competitionala si banuiesc ca stie ce sfaturi sa dea", a mai spus Tudorache.