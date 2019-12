BREAKING NEWS | Mircea Lucescu revine la Rapid! Reactia lui Pancu: "E un monument, o somitate, dar nu vine ca antrenor!"

Mircea Lucescu revine la Rapid.

Daniel Pancu a confirmat la ProX faptul ca "Il Luce" se intoarce la Rapid. Lucescu nu va fi insa antrenor.

"I-am anuntat de mult pe jucatori ca vine Lucescu. Nu e niciun pericol, e un avantaj ca vine Nea Mircea. Nea Mircea nu vine antrenor, consilier al meu...e un monument, o somitate. Primarul zice ca sunt in obiectiv, contractual doar demis pot fi. Nu am obiective in contract, daca nu promovez plec eu", a declarat Daniel Pancu la ProX.

Revenirea lui Lucescu a fost anuntata si de Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1.



"Mircea Lucescu va veni suta la suta la Rapid! Asta pot garanta. Ma vad luni cu domnia sa, totul e in regula. Deja nu se mai poate. Am inteles ca am pierdut iar, lucru regretabil. Nu stiu ce a facut Mioveni, dar luni se vor clarifica multe", a declarat Tudorache pentru ProSport.

Mircea Lucescu ar urma sa fie coordonator al intregii activitati sportive de la Rapid. Se va ocupa inclusiv de transferuri si de centrul de copii si juniori.

Rapid este in acest moment pe locul 3 in Liga 2, cu 32 de puncte. Mioveni, locul 2, are 34 de puncte, in timp ce liderul UTA are 38 de puncte.

Mircea Lucescu a mai antrenat-o pe Rapid in sezoanele 1997-1998 si 1999-2000. A castigat Cupa Romaniei in 1998 si campionatul si Supercupa in 1999.