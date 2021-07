Transfer de Liga 1 pentru Steaua! Jucatorul cu peste 80 de meciuri in prima liga a semnat cu echipa lui Oprita

Steaua a reusit o mutare importanta pe piata transferurilor.

Echipa lui Daniel Oprita l-a luat pe Stephan Draghici, jucator care si-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova, dupa cum se arata in anuntul facut pe AS47. Extrema dreapta de 23 de ani a semnat cu oltenii in 2017, iar de atunci a tot fost imprumutat prin prima liga.

Draghici a strans peste 80 de prezente in Liga 1 si a reusit sa inscrie si doua goluri. Fotbalistul a mai trecut pe la echipe precum Academica Clinceni, Sepsi, Gaz Metan Medias si FC Arges. Jucatorul are si doua convocari la nationala U21 a Romaniei.

Cotat la 250 000 de euro conform transfermarkt, jucatorul se alatura echipei lui Daniel Oprita, care imediat dupa amicalul cu Astra si-a exprimat nelinistea legata de faptul ca nu gaseste jucatori pe gustul sau pe care clubul sa ii transfere.

"Am vazut si cativa jucatori tineri care au venit in probe. Suntem in cautarea unor jucatori 2003. Am intrat asa intr-o disperare pentru ca nu am reusit pana acum sa aducem ceea ce mi-am dorit. Cel putin numeric, avem un singur jucator 2003. Mai cautam.

Este o problema pentru noi, dar eu sper sa o rezolvam. Mi-ar fi placut sa fie in pregatire cu noi, sa ii am de la inceput, dar sper sa gasim pana la urma jucatorii de care avem nevoie", declarat Daniel Oprita.