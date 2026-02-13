Răzvan Ducan (25 de ani), fostul portar de la FCSB, s-a despărțit recent de Farul Constanța, dar nu a rămas foarte mult timp fără echipă. A semnat cu CSM Unirea Alba Iulia și va juca în Liga 3.

Echipa a oficializat deja transferul fostului jucător de la FCSB. Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil până în vară, cu opțiune de prelungire în cazul în care CSM Unirea Alba Iulia va promova în Liga 2.

Răzvan Ducan a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia

În cariera sa de până acum, Ducan a bifat mai multe echipe din fotbalul românesc, precum FC Argeș, Turris Turnu Măgurele, CS Mioveni sau FC Botoșani.

„CSM Unirea Alba Iulia anunță transferul portarului Răzvan Ducan!

Goalkeeper-ul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil până la 30.06.2026, cu opțiune de prelungire automată pe încă un sezon în cazul promovării în Liga 2.

Bine ai venit la Alba Iulia, Răzvan! Mult succes în tricoul Unirii!”, a transmis CSM Unirea Alba Iulia, pe rețelele de socializare.