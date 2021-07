Prima reactie a lui Oprita dupa victoria zdrobitoare din Ghencea! Ce a spus despre sansele la promovare in Liga 1

Steaua a castigat primul meci de pe noul stadion cu 6-0.

Steaua a inaugurat noua arena din Ghencea cu un amical impotriva celor de la OFK Belgrad. Echipa antrenata de Oprita s-a impus cu un categoric 6-0 in fata a 15 000 de suporteri.

Tehnicianul ros-albastrilor a precizat ca a fost impresionat de atmosfera creata de fani si ca este datoria echipei sa ii multumeasca cu rezultate pozitive.

"O atmosfera extraordinara, ma bucur ca am avut privilegiul de a inaugura acest stadion si cu o asemenea atmosfera. Le-am spus si jucatorilor ca multi si-ar dori sa participe in locul lor in seara asta. Ii felicit pentru ca ei au dus echipa in Liga 2. A fost o atmosfera extraordinara, este un stadion extraordinar.

Trebuie sa ia exemplu de la cei care au fost in loja, sa incerce sa aiba evolutii cat mai aproape de cele ale lor, niste jucatori fabulosi. Incercam sa multumim publicul spectator pentru ca isi doreste foarte mult", a precizat Daniel Oprita, la finalul meciului, pentru DigiSport.

Fostul atacant a dezvaluit ca, din ce stie, Steaua nu are drept de promovare in Liga 1 din cauza faptului ca nu este societate privata.

"Nu stiu, pana acum ramane asa. Nu avem drept de promovare. Nu stiu ce va fi mai departe. Eu trebuie sa vorbesc numai de echipa", a dezvaluit Oprita.