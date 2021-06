CSA Steaua a fost invinsa de Academica Clinceni in primul amical al verii! Ce a declarat Oprita dupa meci

Academica Clinceni a invins CSA Steaua cu scorul de 2-1, intr-un meci amical.

Jucat pe terenul Stelei, amicalul a marcat inceputul pregatirii pentru urmatorul sezon, in care CSA Steaua va evolua in divizia secunda. Academica Clinceni a inscris prin Cristian Gavra, in minutul 8, in urma unei degajari gresite a portarului stelist si in minutul 21, dupa un penalty.

Steaua a redus diferenta la un gol, in minutul 66, prin Rares Enceanu, cand a transformat o lovitura libera.

Dupa meci, Daniel Oprita a tras primele concluzii: "Trebuie sa munceasca, e alt nivel, suntem la Liga a doua si trebuie sa aratam mult mai bine, eu am incredere in ei, ne-am pastrat cam acelasi lot si cred ca o sa facem o figura frumoasa.

Obiectivul este o clasare cat mai buna si un joc care sa multumeasca publicul. Presiunea nu e pe noi, nu depinde de noi (promovarea echipei), stiu, sunt suparati, nu pot eu sa vorbesc despre asta, eu antrenez echipa, atat pot sa vorbesc eu, despre echipa.

Am vorbit ieri cu el si a venit si el sa vada acest joc, sa vada jucatorii de la Academica Clinceni, sper sa fie multumit de ce a vazut. Da, e normal, asteptam sa jucam pe noul stadion, sa facem si cateva antrenamente, baietii sunt nerabdatori sa jucam cu spectatori, eu zic ca va fi un spectacol frumos."