Atacantul care se află în prezent sub contract cu saudiții de la Al-Nassr a făcut un pas important în afara gazonului, achiziționând un sfert din clubul spaniol din divizia a doua prin intermediul companiei sale, CR7 Sports Investments.

„A fost o ambiție veche de-a mea să contribui la fotbal, dincolo de teren. UD Almeria este un club spaniol cu baze solide și un potențial clar de creștere”, a spus fostul jucător al lui Real Madrid despre noua sa investiție.

Antrenorul spaniolilor visează la un transfer istoric

Tehnicianul celor de la Almeria, Rubi, a primit cu entuziasm vestea implicării portughezului la nivel de conducere, dar a lăsat ușa deschisă și pentru o posibilă venire a acestuia în vestiarul echipei.

„Suntem foarte fericiți. Evident, îi urăm bun venit. Cred că este o veste excelentă pentru că cineva ca el, cu cunoștințele sale sută la sută despre sport și fotbal, poate ajuta un club ca al nostru. Este foarte captivant pentru întregul club și pentru oraș. Știți deja relația bună pe care Cristiano o are cu proprietarii. Ar fi extraordinar și minunat dacă ar putea juca aici, dar asta este o întrebare pentru el. Acesta este clubul lui și, dacă ar dori să continue să joace, indiferent cine este antrenorul, ar fi primit cu brațele deschise. Nu am nicio îndoială în privința asta”, transmite antrenorul spaniol.

Și președintele Mohammed Al-Khereiji salută mutarea, punctând importanța experienței lusitanului în fotbalul iberic: „Este considerat cel mai mare jucător care a practicat vreodată acest sport, cunoaște foarte bine ligile spaniole și înțelege potențialul a ceea ce construim aici, atât în ceea ce privește echipa, cât și academia”.

Ronaldo rămâne concentrat pe obiectivul din Arabia Saudită

În ciuda entuziasmului generat în Spania, Cristiano Ronaldo, care va împlini 42 de ani la finalul actualului angajament cu Al-Nassr din 2027, și-a reafirmat dorința de a-și continua cariera în Orientul Mijlociu. După o perioadă de speculații privind o posibilă plecare, portughezul clarifică situația sa sportivă din acest început de an 2026.

„Da, sunt foarte fericit. Așa cum spun de atâtea ori, aparțin Arabiei Saudite. Este o țară care m-a primit foarte bine pe mine, familia mea și prietenii mei. Sunt fericit aici. Vreau să continui aici. Și cel mai important lucru, este să continuăm să tragem tare. Suntem acolo în top. Treaba noastră este să câștigăm, să punem presiune pe rivalii la titlu și să vedem. Suntem pe drumul cel bun. Ne-am întors, suntem bine, suntem încrezători. Meci de meci. Suntem într-o formă bună. Să vedem ce se va întâmpla”, zice superstarul portughez.