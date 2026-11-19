Cei doi au făcut publică vestea prin intermediul unor fotografii și videoclipuri postate pe rețelele de socializare: „Baby Zenga urmează să vină în 2027” .

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Cinci ani de încercări și fertilizare asistată

Nicolo Zenga și Marina Crialesi s-au căsătorit în urmă cu cinci ani și au încercat în tot acest timp să devină părinți. După mai multe tentative fără succes, cuplul a apelat la o clinică specializată, unde medicii au stabilit diagnosticul de infertilitate fără o cauză specifică.

Ulterior, cei doi au început procedurile de fertilizare asistată medical, perioadă în care s-au confruntat și cu o pierdere de sarcină. Eforturile lor au dat în cele din urmă rezultate: „Viața ne-a făcut cel mai frumos cadou”, au transmis viitorii părinți pe rețelele sociale.

Nicolo Zenga lucrează în conducerea unei companii din regiunea Marche care proiectează utilaje hidraulice de foraj, iar Marina Crialesi este actriță, cunoscută pentru rolul din producția „Un Posto al sole”. Nicolo este al doilea copil al fostului portar de la Inter Milano și primul rezultat din căsnicia cu Roberta Termali, alături de care Walter Zenga îl mai are pe Andrea (33 de ani), cunoscut din emisiunea „Grande Fratello”, care are o fetiță, Camilla, împreună cu Rosalinda Cannavò.

În total, Walter Zenga are cinci copii din trei căsnicii. Primul său fiu, Jacopo, s-a născut în 1986 din mariajul cu Elvira Carfagna și a jucat fotbal pe postul de atacant, iar din a treia căsătorie, cea cu Raluca Rebedea, fostul internațional italian îi are pe Samira, născută în 2009, și pe Walter Jr., născut în 2012.