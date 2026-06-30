CLASAMENT Fanii lui Dinamo râd de Steaua: ”Nu au mai jucat în cupele europene de pe vremea lui Ștefan cel Mare”

Fanii lui Dinamo râd de Steaua: ”Nu au mai jucat în cupele europene de pe vremea lui Ștefan cel Mare” Handbal
SPORT.RO
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S-a publicat ierarhia EHF a cluburilor de handbal din Europa.

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Din articol

Ierarhia EHF a echipelor de handbal din Europa este dominată de FC Barcelona, liderul topului.

Catalanii sunt urmați de nemții de la Magdeburg și de Fuchse Berlin.

În clasamentul care cuprinde 190 de cluburi figurează și câteva echipe din România, în frunte cu ”eterna” campioană Dinamo, o obișnuită a grupelor Champions League.

Dinamo, locul 17 în Europa

”‼️Suntem locul 17 în Europa din 190 de cluburi care au punctat în ierarhia EHF

Dinamo este cel mai bine clasată echipă din România în ierarhia EHF, dată publicității la finele săptămânii trecute.

Campioana României se află pe locul 17, fiind întrecută doar de echipe mari, din campionate puternice: Spania (1), Germania (5), Franța (3), Ungaria (2), Polonia (2), Danemarca (2), Portugalia (1)”, a postat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Minaur Baia Mare (37), CSM Constanța, HC Buzău și Potaissa Turda prind Top 100 - curios însă, pe locul 74 în ierarhie se află o echipă din România care în ultimul sezon a evoluat în liga a doua, Steaua București.

Iar fanii lui Dinamo au rămas și ei uimiți: ”steaua top 80? Ce porcărie. Nu au mai jucat în cupele europene de pe vremea lui Ștefan cel Mare și sunt acolo totuși”.

Dinamo, cu FC Barcelona, Montpellier și Aarhus în grupele Champions League

”STATISTICA. Ne întâlnim pentru prima dată în istorie cu Montpellier și SAH-Aarhus!

Dintre cele trei adversare din Grupa E a Machineseeker EHF Champions League 2026-2027, doar cu Barca ne-am întâlnit o dată, în sezonul 2021-2022, când catalanii s-au impus la Barcelona cu 36-32 și la București cu 35-30.

Cu Montpellier (Fra) și SAH-Aarhus (Dan) ne vom întâlni pentru prima dată în istorie. În sezonul 1962-63 al Cupei Campionilor Europeni, Dinamo a întâlnit o echipă din Aarhus, însă pe Skovbakken, pe care a învins-o cu 28-22. În acel sezon, Dinamo a fost învinsă în finală de Dukla Praga”, a mai notat sursa citată.

Boom! Ex-Barcelona, a semnat cu Dinamo: „Îi dorim cât mai multe perfomanțe în tricoul nostru”

Handbalistul Alex Pascual, fiul antrenorului Xavi Pascual, fost şi la Dinamo, şi-a prelungit zilele trecute contractul cu campioana României.

Noua înţelegere este valabilă pentru sezonul 2026-2027.

”Continuăm împreună! Alex Pascual va face parte în continuare din echipa noastră, extrema stângă a semnat o nouă înţelegere valabilă pentru un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă unul. Ne bucurăm să îl avem alături şi îi dorim cât mai multe performanţe în tricoul lui Dinamo” a fost anunţul formaţiei dinamoviste.

Alex Pascual (26 de ani) joacă la Dinamo Bucureşti din 2021, când a sosit de la Barcelona.

A venit odată cu tatăl său, antrenorul Xavi Pascual, care a condus Dinamo Bucureşti în perioada 2021-2024. 

În prezent, tehnicianul iberic o conduce pe Veszprem din Ungaria, cu care şi-a prelungit contractul.

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