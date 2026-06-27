Pentru o parte a fanilor „câinilor roșii” și a microbiștilor neutri situația lui Dinamo reprezintă o nebuloasă. Clubul din Superligă împarte același nume cu entitatea polisportivă ce aparține de Ministerul Afacerilor Interne, din care își are originile.

CS Dinamo și FC Dinamo, un conflict de tip Steaua - FCSB?

Cel puțin aparent, cazul se aseamănă izbitor cu cel dintre FCSB și Steaua. Diferența principală este reprezentată de faptul că CS Dinamo nu a dat în judecată până acum FC Dinamo și nici nu intenționează să o facă, potrivit președintelui Ionuț Popa.

Oficialul clubului polisportiv a garantat că CS Dinamo se concentrează exclusiv pe promovarea fotbaliștilor tineri. Prin urmare, nu are niciun interes să o atace în justiție pe FC Dinamo.

„(n.r.- dacă poate avea loc un conflict asemănător celui dintre Steaua și FCSB între CS Dinamo și FC Dinamo) Nu avem de ce, pentru că noi avem ca obiectiv promovarea tinerilor. Vrem ca această echipă în Liga a 2-a sau Liga a 3-a să fie o platformă pentru dezvoltarea sectorului juvenil al nostru.

Avem foarte mulți copii, foarte mulți tineri de perspectivă. Avem o academie deschisă acum patru ani și am început să producem. Din primii copii care au pășit atunci în cadrul academiei am început să avem și jucători care promit.

Ionuț Popa: „Ne dorim doar să construim performanță”

Sunt jucători de perspectivă și cred că ușor, ușor o să ne transformăm într-o pepinieră pentru cluburile profesioniste din ligile superioare, cluburile din afară. În viitor jucătorii crescuți de noi pot să ajungă și la echipa națională. Ne dorim doar să construim performanță”, a declarat Ionuț Popa, în exclusivitate, pentru Sport.ro.