Pentru o parte a fanilor „câinilor roșii” și a microbiștilor neutri situația lui Dinamo reprezintă o nebuloasă. Clubul din Superligă împarte același nume cu entitatea polisportivă ce aparține de Ministerul Afacerilor Interne, din care își are originile.
CS Dinamo și FC Dinamo, un conflict de tip Steaua - FCSB?
Cel puțin aparent, cazul se aseamănă izbitor cu cel dintre FCSB și Steaua. Diferența principală este reprezentată de faptul că CS Dinamo nu a dat în judecată până acum FC Dinamo și nici nu intenționează să o facă, potrivit președintelui Ionuț Popa.
Oficialul clubului polisportiv a garantat că CS Dinamo se concentrează exclusiv pe promovarea fotbaliștilor tineri. Prin urmare, nu are niciun interes să o atace în justiție pe FC Dinamo.
„(n.r.- dacă poate avea loc un conflict asemănător celui dintre Steaua și FCSB între CS Dinamo și FC Dinamo) Nu avem de ce, pentru că noi avem ca obiectiv promovarea tinerilor. Vrem ca această echipă în Liga a 2-a sau Liga a 3-a să fie o platformă pentru dezvoltarea sectorului juvenil al nostru.
Avem foarte mulți copii, foarte mulți tineri de perspectivă. Avem o academie deschisă acum patru ani și am început să producem. Din primii copii care au pășit atunci în cadrul academiei am început să avem și jucători care promit.
Ionuț Popa: „Ne dorim doar să construim performanță”
Sunt jucători de perspectivă și cred că ușor, ușor o să ne transformăm într-o pepinieră pentru cluburile profesioniste din ligile superioare, cluburile din afară. În viitor jucătorii crescuți de noi pot să ajungă și la echipa națională. Ne dorim doar să construim performanță”, a declarat Ionuț Popa, în exclusivitate, pentru Sport.ro.
FC Dinamo București a încheiat Superliga României pe locul 4 și a pierdut finala barajului pentru preliminariile Conference League, scor 1-2, împotriva rivalei FCSB. „Câinii roșii” vor începe următoarea stagiune, în deplasare, contra Petrolului Ploiești, între 17 și 20 iulie 2026.
De cealaltă parte, CS Dinamo a retrogradat din Liga 2 în al treilea eșalon, după ce a fost învinsă la baraj de CSC 1599 Șelimbăr (1-1 acasă în tur și 0-2 în returul din deplasare).
CS Dinamo încă mai speră la Liga 2
Clubul MAI așteaptă însă, până pe 15 iulie, un răspuns din partea FRF cu privire la posibilitatea de a continua în eșalonul secund. Câteva echipe din Liga 2 se confruntă cu probleme grave financiare și riscă să fie excluse din competiție.
„Suntem pregătiți atât pentru Liga 2, cât și pentru Liga 3. Noi avem o echipă conturată pentru ca, indiferent de liga în care jucăm, să ne axăm pe tineri. Așteptăm până pe 15 iulie să aflăm în mod oficial (n.r.- liga în care va juca CS Dinamo) de la Federația Română de Fotbal.
(n.r.- există perspective pentru un sezon mai bun în Liga 2 pentru CS Dinamo?) Cred că tinerii care au jucat în sezonul trecut în Liga a 2-a vor avea experiența suficientă. Cu niște jucători cu mai multă experiență, vor putea să facă un sezon mult mai bun.
A fost un sezon în care copii de 15 ani au împlinit 16 ani și au avut minute. Eu cred că lucrurile acestea vor conta”, a adăugat Popa pentru Sport.ro.
Chirilă, doar în Liga 2 la CS Dinamo
Președintele CS Dinamo a explicat și situația lui Ionuț Chirilă: „Contractul lui Ionuț Chirilă se activează doar dacă rămânem în Liga a 2-a. Are o clauză specială. La Liga a 3-a o să rămânem cu un antrenor de la nivelul academiei și vom avea foarte mulți tineri din cadrul academiei. O să avem o discuție cu managerii și o să vedem ce decizie luăm”.
Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA, Concordia Chiajna, Poli Iași, ASA Târgu Mureș și Academica Clinceni sunt cluburile antrenate, la nivel de seniori, de Ionuț Chirilă.
În sezonul trecut, CS Dinamo a fost antrenată de Florin Bratu, care a plecat la Metaloglobus în martie 2026. Ulterior, Boris Keca s-a ocupat de pregătirea echipei, iar Ionel Dănciulescu a fost trecut formal ca antrenor principal.