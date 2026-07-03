OFICIAL A căzut recordul Campionatului Mondial de fotbal deținut de legenda de la Dinamo și Steaua!

A căzut recordul Campionatului Mondial de fotbal deținut de legenda de la Dinamo și Steaua! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se îndreaptă spre faza optimilor.

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Unai SimonWalter ZengaIker CasillasPeter ShiltonCM 2026Campionatul Mondial de Fotbal
Din articol

În meciul de joi împotriva Austriei (3-0) din 16-imile Cupei Mondiale, portarul echipei Spaniei, Unai Simon, a doborât recordul de invincibilitate din această competiţie. 

Portarul echipei Athletic Bilbao nu a primit niciun gol în ultimele 519 minute de joc.

Unai Simon deține acum recordul de invincibilitate la Campionatele Mondiale, după ce a depășit recordul lui Walter Zenga

Spania – Capul Verde: 0-0. Spania – Arabia Saudită: 4-0. Spania – Uruguay: 1-0. Spania – Austria: 3-0. De la începutul Cupei Mondiale, „La Roja” nu a primit niciun gol. În poartă, Unai Simon. 

Joi, în meciul împotriva echipei antrenate de Ralf Rangnick, portarul de la Athletic Bilbao a intrat în istoria Cupei Mondiale, doborând recordul de minute jucate fără a primi gol, deţinut de italianul Walter Zenga (517 minute) încă din 1990. 

Zenga, fostul portar de legendă al lui Inter Milano și al naționalei Italiei, a antrenat la începutul anilor 2000 în România, la FC Național, Steaua și Dinamo.

Seria fantastică fără gol primit a lui Unai Simon

Unai Simon a ajuns acum la 519 de minute fără să fi trebuit să recupereze mingea din fundul porţii (nu sunt luate în considerare loviturile de departajare).

O serie începută în timpul Cupei Mondiale din 2022, din Qatar. De la golul lui Ao Tanaka din minutul 51 al meciului Japonia-Spania (2-1), în cea de-a treia etapă a fazei grupelor, Unai Simon (29 de ani) nu a mai primit niciun gol. În optimile de finală ale ediţiei din 2022, scorul a rămas 0-0 între Spania şi Maroc, înainte ca „La Roja” să fie învinsă la loviturile de departajare (0-0, 3-0 la loviturile de departajare).

Mai exact, scrie news.ro, este vorba de 39 de minute împotriva Japoniei, 120 de minute împotriva Marocului – ambele meciuri având loc în 2022 – şi patru meciuri de câte 90 de minute împotriva Capului Verde, Arabiei Saudite, Uruguayului şi Austriei în 2026. 

Joi, Unai Simon i-a depășit pe legendarii Iker Casillas (476 de minute) şi Peter Shilton (500 de minute). Spania va întâlni în optimile de finală ale Cupei Mondiale Croaţia sau Portugalia.

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