Fotbalistul de care Becali spunea că Hagi abia așteaptă să scape se antrenează cu Steaua

Fotbalistul de care Becali spunea că Hagi abia așteaptă să scape se antrenează cu Steaua Liga 2
SPORT.RO
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Dragoș Nedelcu nu va continua în Ghencea din noul sezon, dar mijlocașul a primit permisiunea să se pregătească alături de lotul lui Daniel Oprița.

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Mijlocașul în vârstă de 29 de ani a semnat cu divizionara secundă în septembrie 2025, în speranța de a-și relansa cariera. Bilanțul său în tricoul Stelei a fost însă unul modest: 14 apariții pe teren, fără vreo reușită sau pasă decisivă. Deși contractul său expiră la 30 iunie 2026, iar despărțirea este confirmată, fotbalistul este în continuare prezent în cantonamentul echipei.

Situația atipică a mijlocașului defensiv a fost clarificată de antrenorul echipei. Potrivit lui Daniel Oprița, prezența lui Nedelcu la antrenamente reprezintă o mână de ajutor întinsă pentru ca jucătorul să nu își piardă ritmul competițional, chiar și după data de 1 iulie.

„Se pregătește cu noi pentru că mai are contract până pe 30 iunie. Nu și-a găsit echipă și continuă să se antreneze. Și dacă nu-și găsește echipă, eu i-am zis că îl primesc să se antreneze cu noi, să se mențină din punct de vedere fizic. Nu este nicio problemă pentru noi. Nu mai avem mulți jucători de convins. Mai sunt vreo 3, dar în mare suntem înțeleși. Vrem să facem o echipă combinată între jucători cu experiență și fotbaliști tineri din propria noastră academie”, a transmis Daniel Oprița, potrivit Digisport.

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De la un transfer de milioane, la un impas profesional

În anul 2017, Gigi Becali plătea 2,13 milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB de la Farul Constanța. După ce nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră și a bifat un împrumut lipsit de realizări în liga a doua germană, la Fortuna Düsseldorf (în 2021), Nedelcu a fost cedat gratuit înapoi la echipa antrenată de Gică Hagi.

Revenirea nu a decurs așa cum se spera, iar Nedelcu a intrat din nou într-un con de umbră, fiind pus pe liber de Farul în vara anului 2025.

„Am luat și țepe, Nedelcu, am dat două milioane pe el. I l-am dat lui Gică gratis, acum nu știe Gică cum să scape de el, că nu vrea să plece”, spunea Gigi Becali în iulie 2024.

În prezent, jucătorul este în căutarea unui nou angajament. Cota sa de piață a ajuns la 150.000 de euro, o scădere abruptă față de valoarea de 1,5 milioane de euro înregistrată în momentul transferului inițial la FCSB.

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