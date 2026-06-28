Fotbalistul de care Becali spunea că Hagi abia așteaptă să scape se antrenează cu Steaua

Mijlocașul în vârstă de 29 de ani a semnat cu divizionara secundă în septembrie 2025, în speranța de a-și relansa cariera. Bilanțul său în tricoul Stelei a fost însă unul modest: 14 apariții pe teren, fără vreo reușită sau pasă decisivă. Deși contractul său expiră la 30 iunie 2026, iar despărțirea este confirmată, fotbalistul este în continuare prezent în cantonamentul echipei.

Situația atipică a mijlocașului defensiv a fost clarificată de antrenorul echipei. Potrivit lui Daniel Oprița, prezența lui Nedelcu la antrenamente reprezintă o mână de ajutor întinsă pentru ca jucătorul să nu își piardă ritmul competițional, chiar și după data de 1 iulie.

„Se pregătește cu noi pentru că mai are contract până pe 30 iunie. Nu și-a găsit echipă și continuă să se antreneze. Și dacă nu-și găsește echipă, eu i-am zis că îl primesc să se antreneze cu noi, să se mențină din punct de vedere fizic. Nu este nicio problemă pentru noi. Nu mai avem mulți jucători de convins. Mai sunt vreo 3, dar în mare suntem înțeleși. Vrem să facem o echipă combinată între jucători cu experiență și fotbaliști tineri din propria noastră academie”, a transmis Daniel Oprița, potrivit Digisport.