Costel Pantilimon este un fost internațional român, cu 27 de meciuri jucate pentru echipa națională a României. Portarul retras în 2021 a evoluat în afara țării la echipe precum: Manchester City, Nottingham Forest, Sunderland, Watford și Deportivo La Coruna. „Panti” este produsul academiei Aerostar Bacău, plecat la o vârstă fragedă la Politehnica Timișoara, echipă la care a debutat în prima ligă a României. Costel Pantilimon, dezamăgit de stadionul aflat în paragină din Bacău: „E păcat”

Fostul portar al echipei naționale a vorbit, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre felul în care a ajuns Stadionul Municipal din Bacău, dar și despre nivelul fotbalului și al sportului din Bacău. Costel Pantilimon s-a declarat dezamăgit de felul în care arată, în prezent, fosta casă a echipei FCM Bacău. CITEȘTE ȘI: SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan „Am și fost acolo vara asta (n.r. la Bacău, în zona stadionului). Am avut un eveniment la Bacău și am trecut pe acolo să văd ce și cum. Am văzut că e paragină. Nu am intrat, am trecut pe lângă el și m-am dus în parcul din spate; înainte era baza sportivă acolo. Nu l-am văzut înăuntru dar am văzut reportaje și arată groaznic, din păcate. E păcat. Cel puțin în partea aia unde am copilărit eu și unde am jucat, la Aerostar, mare lucru nu s-a întâmplat. Din ce știu eu și din ce am văzut, e clar că sportul din Bacău moare în fiecare zi. Nu mai există interes pentru niciun sport. Inclusiv echipa de handbal care mai rămăsese cât de cât în viață, s-a desființat și ea. E clar că în momentul de față interesul sportiv e inexistent.”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro. „Panti” a analizat problemele care stau la baza acestui regres și nu s-a ferit să dea exemple de situații care au dus la „moartea” lentă a sportului băcăuan.

„Nu aș da neapărat numai vina pe autorități, mai mult le-aș învinovăți că s-a ajuns în situația în care nu mai e păstrată baza liceului sportiv, inclusiv parcul din spatele stadionului care aducea foarte mulți copii la fotbal. Erau zone unde puteai să joci fotbal pe acolo. În rest, ce se întâmplă pe partea sportivă, e clar că nu mai există interes pentru a se investi și asta e trist. Nu știu câtă lume știe, dar Facultatea de Sport din Bacău este una dintre cele mai bune producătoare de talente, de sportivi de înaltă performanță. Bacăul era recunoscut prin anii 2000 pentru sportivii pe care i-a dat: Narcisa Lecușanu, Andrei Cristea, Lovin, eu. Erau mulți, mulți sportivi din Bacău care au trecut pe la Facultatea de Sport, care au făcut cinste României, nu doar orașului. Este trist că oamenii nu au înțeles cât de importantă era partea sportivă și că sportul era principalul promotor al orașului, prin sportivii care făceau performanță. Îmi aduc aminte, eram și eu, jucam la Bacău, iar la o grupă de vârstă adunai 100 de copii cel puțin, de perspectivă, de la Liceul Sportiv, de la FCM Bacău, Aerostar. Liceul Sportiv dădea copii pe bandă rulantă. E trist că oamenii nu au înțeles niciodată și e clar că nu reprezintă o prioritate sportul în oraș.”, a adăugat Pantilimon.

Fostul fotbalistul laudă proiectul de la FC Bacău: „Încearcă să facă ceva” Întrebat despre proiectul de la FC Bacău, echipă care a promovat anul trecut din Liga 3, Costel Pantilimon a avut doar cuvinte de laudă. Fostul portar a pus accentul pe treaba excelentă pe care au făcut-o acolo Costel Enache, Cristi Ciocoiu și frații Pavăl (proprietarii Dedeman). „(n.r. Ce părere ai despre FC Bacău, echipa din Liga 2 unde ar fi implicați și frații Pavăl?) Da, tot aud, nu știu cât e implicarea lor. Financiară, nu neapărat că dau ei bani zi de zi, dar înțeleg că există implicare în partea de infrastructură. Și-au dat interesul să dezvolte partea asta. Oamenii care sunt acolo, Costel Enache, despre care am numai cuvinte frumoase, la fel și în cazul lui Cristi Ciocoiu, își văd de treabă. Ei încearcă să facă ceva în momentul de față, împreună cu Aerostar Bacău care a rămas o echipă liniară, cu o structură care o să rămână tot timpul la nivelul de a crește jucători pentru fotbalul băcăuan sau pentru fotbalul românesc, și cam atât.”, a declarat Costel Pantilimon.

Cele mai triste imagini din sport! „O casă” lăsată în paragină, plină de promisiuni și amărăciune Jurnalistul site-ului Sport.ro, Ovidiu Neacșu, a fost prezent la Stadionul Municipal din Bacău pentru a surprinde stadiul degradant în care a ajuns „casa” fostei echipe FCM Bacău. Imaginile din galeria de mai jos arată o realitate tristă a fotbalului băcăuan, dar și a infrastructurii josnice din multe orașe ale României, unde talentul tinerilor sportivi este umbrit de condițiile inexistente din anumite baze sportive. O statuie care stă să cadă, scaune rupte, găuri în gard, tribune care își pierd culoarea, geamuri sparte și intrări blocate, cam acestea sunt elementele care șochează la prima vedere.

Terenul de fotbal, dacă mai poate fi numit așa, este lipsit de porți, marcaje sau alte elemente care să îl dea de gol, dar a devenit spațiu de depozitare pentru anumite materiale de construcții. Tabela și nocturna și-au păstrat doar forma, dar sunt simple elemente de decor într-un cimitir al fotbalului. Un tricou uitat și mototolit (vezi poza în galeria foto) al naționalei României simbolizează perfect starea arenei din centrul Bacăului.