Mesaj pentru clubul Rapid din partea noului primar al Sectorului 1 Bucuresti: "Va fi platit doar daca presteaza servicii!" Ce spune Clotilde Armand despre baza Pro Rapid

Clotilde Armand este noul primar in Sectorul 1 si a avut un mesaj clar in directia clubului Rapid Bucuresti.

Noul primar al Sectorului 1 din Bucuresti, Clotilde Armand, a afirmat intr-un interviu pentru Ziare.com ca primaria va continua sa investeasca in dezvoltarea clubului Rapid Bucuresti, daca acesta va 'presta servicii pentru comunitate':

"Daca Rapid presteaza servicii pentru primarie, adica antrenament pentru copiii sectorului, va fi platit. Win-win. Doar daca presteaza servicii pentru comunitate", a spus Clotilde Armand, pentru Ziare.com.

Noul primar al Sectorului 1 anunta investitii si la Pro Rapid, baza care a ajuns intr-o stare avansata de degradare:

"Voi proteja aceasta baza sportiva, vom investi acolo. In Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache, era condamnata. Era trecuta ca centru de business, de birouri. Am luptat in instanta impotriva PUZ-ului si am castigat de doua ori. Am reusit sa suspendam avizul de mediu pentru acest plan", a mai spus Clotilde Armand.

