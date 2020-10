Conditiile pe care Rapid trebuie sa le indeplineasca pentru a obtine finantarea primariei! Cerintele lui Clotilde Armand

Noul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a vorbit despre modalitatea cum se va face finantarea echipei Rapid si ce conditiile trebuie sa indeplineasca echipa.

Pana acum, echipa din Giulesti a obtinut sustinere din partea fostului primar, Dan Tudorache. Pe langa conditia impusa, noul primar din sectorul 1 a specificat ca echipa va putea utiliza in continuare baza Pro Rapid.

"Daca Rapid presteaza servicii pentru primarie, adica antrenament pentru copiii sectorului, va fi platit. Win-win. Doar daca presteaza servicii pentru comunitate. ”Voi proteja aceasta baza sportiva, vom investi acolo. In Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache, era condamnata. Era trecuta ca centru de business, de birouri. Am luptat in instanta impotriva PUZ-ului si am castigat de doua ori. Am reusit sa suspendam avizul de mediu pentru acest plan", a declarat pentru ziare.com, Clotilde Armand.

Rapid este pe locul secund in Liga 2 cu 13 puncte dupa 6 meciuri jucate.