Prima reactie a lui Trica dupa ce s-a intors la FCU Craiova! "Nu am revenit ca sa tai capete!" Ce a spus noul antrenor al Craiovei

Eugen Trica l-a inlocuit pe Ovidiu Stanga la FC U Craiova 1948, dupa ce fostul antrenor al oltenilor a rezistat doar 3 meciuri pe banca echipei.

Noul antrenor a mai pregatit echipa patronata de Adrian Mititelu in perioada mai 2019 - august 2020 si are ca obiectiv calificarea echipei in playoff. In a doua parte a campionatului isi doreste promovarea pe prima scena fotbalului romanesc.

"Am revenit acasa cu inima deschisa. Trebuie sa ne calificam in play-off, asta este primul obiectiv, iar apoi vom lupta cu toate fortele pentru promovarea in Liga 1. Nu ma intorc la Craiova sa tai capete, insa cer determinare, daruire si sacrificiu pana la ultima energie.

Aici este Universitatea Craiova, iar toti baietii trebuie sa fie constienti in ce vestiar sunt. O sa vedeti ca impreuna vom reusi ceea ce isi doresc toti iubitorii echipei. Eu ii cunosc foarte bine pe baieti, iar ei ma cunosc la fel de bine. Trebuie sa formam o adevarata familie", a declarat Eugen Trica, potrivit Editie.ro.

Trica a anuntat si componenta staff-ului sau tehnic.

"Voi lucra cu Mircea Bornescu, team manager. Este un baiat minunat, un leu adevarat. Saceanu este directorul nostru sportiv. Vali David, antrenor cu portarii, iar secunzii vor fi Ovidiu Dananae si Adrian Filip. Dan Vasilica este preparator fizic", a spus Trica.

Echipa lui Adrian Mititelu este pe locul 2 in Liga 2, cu 31 de puncte, avand cu un punct mai putin decat liderul ASU Poli Timisoara, care are un meci mai mult jucat.

Runda viitoare, Trica va debuta impotriva Farului Constanta, partida programata pe 23 martie.