Dezvaluiri savuroase facute de Eugen Trica din perioada cand era jucator la Craiova: "Am purtat 3 zile tricoul cu care am debutat!"

Actualul antrenor de la FC Universitatea Craiova, Eugen Trica, a povestit despre prima partea a carierei lui la Craiova.

Trica a declarat ca a fost atat de fericit in momentul cand a debutat pentru Craiova, incat 3 zile mai tarziu s-a dus sa isi faca poze pentru pasaport cu tricoul in care debutase.

"A fost o perioada plina de amintiri frumoase si o perioada in care am invatat enorm de multe lucruri care mi-au ajutat ulterior in cariera de jucator si ma ajuta acum, ca antrenor. Primul moment frumos este clar debutul in tricoul Universitatii, un meci cu Electroputere, in care am intrat prin minutul 70. Eram atat de fericit incat 3 zile mai târziu, cand am fost sa fac poza pentru pasaport, m-am dus in tricoul cu care am debutat. Nu il mai dadeam jos. Vecinii se mandreau ca pustiul care batea mereu mingea in spatele blocului devenise jucatorul Stiintei", a declarat Trica pentru echipedetraditie.ro.

Pandemia de coronavirus nu a mai permis reluarea Ligii 3, astfel ca echipa lui Eugen Trica a fost promovata in Liga 2, iar anul viitor va incerca sa ajunga din nou in primul esalon al fotbalului romanesc.