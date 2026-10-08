Dorinel Munteanu a ieșit la atac cu privire la echipa națională: „A rupt acel grup”

„Neamțul” a susținut că Edi Iordănescu, fostul selecționer, este cel care a rupt grupul, în momentul în care și-a dat demisia, după EURO 2024.
Edi Iordănescu, criticat de Dorinel Munteanu
Mai mult decât atât, Munteanu a pus la îndoială faptul că plecarea lui Iordănescu junior s-a produs din motive financiare.
„Trebuie să spun și asta. Acel grup, fără antrenor, nu putea fi așa. Părerea mea, acel antrenor a renunțat la echipa națională. Edi a rupt acel grup. Poate nu eram aici dacă avea continuitate. Discutăm de rezultate, de formarea unui grup, dar e greu.
Eu nu știu care au fost lucrurile. Eu nu cred că a fost acest impediment (n.r.- partea financiară). Nu cred asta. Edi Iordănescu este în cărți și acum, cred eu. Antrenorii secunzi sunt tot ai naționalei.
Era vorba de lotul de jucători, apoi a venit nea Mircea. Acum a venit Gică și îl punem sub semnul întrebării. Eu zic să fim mai ponderați. Fotbalul românesc este într-un moment greu”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.
Iordănescu junior, cu cărțile pe față
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit deschis despre plecarea sa de la echipa națională de după EURO 2024. Fostul selecționer a recunoscut unul dintre motivele din spatele hotărârii sale.
Iordănescu junior și-ar fi dorit să aibă parte de un staff tehnic format din angajați FRF, nu din colaboratori care să vină de la echipele de club la națională. Nu s-a putut ajunge la un acord, din cauza costurilor ridicate pentru forul condus de Răzvan Burleanu.
„Cam așa a fost. A fost un cumul de factori. Un mix profesional și personal. Dar da, au fost mai multe motive și unul dintre ele a fost și acesta. A fost o situație care a dus la un blocaj cu stafful. Mi-am dorit un staff complet, mai complex, mai numeros și mai bine susținut din punct de vedere financiar.
Este o realitate. Nu trebuie să ne ascundem. Mi-am dorit să am oameni în plus în staff. Știu ce înseamnă fotbalul modern, știu ce înseamnă fotbalul la cel mai înalt nivel, ce înseamnă un staff competitiv. Fără asta nu poți reuși, nu poți ține pasul. Nu în ultimul rând, mi-am dorit și un plus de tehnologie.
Edi Iordănescu: „Și aici am mai solicitat îmbunătățiri”
În perioada cât eu am fost acolo am implementat foarte multă tehnologie și mi-aș fi dorit să continuăm să dezvoltăm segmentul ăsta, pentru că ăsta este viitorul. Mărturisesc că și în pregătirea EURO am apelat la o companie care lucra cu inteligență artificială și ne-a ajutat.
Mie îmi plac lucrurile astea foarte mult. Și aici am mai solicitat îmbunătățiri. Cred că aici am fi putut să găsim resurse, dar din păcate au fost alte zone unde nu s-au găsit”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit sursei citate.
- 28 de meciuri a adunat Edi Iordănescu la echipa națională între 26/01/2022 - 22/07/2024.
- 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri (37-28 golaveraj) a strâns ca selecționer la prima reprezentativă.