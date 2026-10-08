Dorinel Munteanu a ieșit la atac cu privire la echipa națională: „A rupt acel grup”

„Neamțul” a susținut că Edi Iordănescu, fostul selecționer, este cel care a rupt grupul, în momentul în care și-a dat demisia, după EURO 2024.

Edi Iordănescu, criticat de Dorinel Munteanu

Mai mult decât atât, Munteanu a pus la îndoială faptul că plecarea lui Iordănescu junior s-a produs din motive financiare.

„Trebuie să spun și asta. Acel grup, fără antrenor, nu putea fi așa. Părerea mea, acel antrenor a renunțat la echipa națională. Edi a rupt acel grup. Poate nu eram aici dacă avea continuitate. Discutăm de rezultate, de formarea unui grup, dar e greu.

Eu nu știu care au fost lucrurile. Eu nu cred că a fost acest impediment (n.r.- partea financiară). Nu cred asta. Edi Iordănescu este în cărți și acum, cred eu. Antrenorii secunzi sunt tot ai naționalei.

Era vorba de lotul de jucători, apoi a venit nea Mircea. Acum a venit Gică și îl punem sub semnul întrebării. Eu zic să fim mai ponderați. Fotbalul românesc este într-un moment greu”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.