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Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri

În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63.

Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR.

Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept.

Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina.

Clasamentul din Liga 2