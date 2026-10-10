LIVE TEXT Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna sau Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș
Partidele din runda cu numărul 9 din Liga 2, LIVE TEXT pe Sport.ro.
- CS Dinamo - CSM Olimpia Satu Mare
- Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
- CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia
- Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș
- Cetatea Suceava - CSC Dumbrăvița LIVE VIDEO
- Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea LIVE VIDEO
- Metaloglobus - SC Popești-Leordeni
- CSM Reșița - CSM Slatina
- Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri
- Clasamentul din Liga 2
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea LIVE VIDEO
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* CS Afumați - CSL Ștefăneștii de Jos se joacă duminică de la 11:00, iar FC Bihor - FC Bacău duminică de la 15:45
Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri
În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63.
Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR.
Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept.
Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina.
Clasamentul din Liga 2
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