LIVE TEXT Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna sau Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș

Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna sau Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș Liga 2
SPORT.RO
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Partidele din runda cu numărul 9 din Liga 2, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
CS DinamoChindia TargovisteConcordia ChiajnaMetalul BuzauASA Targu Murescsm slatina
Din articol

CS Dinamo - CSM Olimpia Satu Mare

Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna

CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia

Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș

Cetatea Suceava - CSC Dumbrăvița LIVE VIDEO

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea LIVE VIDEO

LIVE VIDEO AICI

Metaloglobus - SC Popești-Leordeni

CSM Reșița - CSM Slatina

* CS Afumați - CSL Ștefăneștii de Jos se joacă duminică de la 11:00, iar FC Bihor - FC Bacău duminică de la 15:45

Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri

În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63.

Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR.

Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept.

Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina.

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
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