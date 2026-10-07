Juri Cisotti, ajuns în țara noastră în 2021, ar putea deveni eligibil pentru naționala României după îndeplinirea condițiilor necesare. Italianul a semnat cu Oțelul Galați în 2021 și a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației. Ulterior, a ajuns la FCSB, unde a bifat 87 de meciuri, 13 goluri și 16 pase decisive.

Dorinel Munteanu, despre Cisotti: „Nu este de echipa națională”

Posibila naturalizare a lui Cisotti a readus în discuție varianta unui debut la echipa națională, după modelul lui Mario Camora. Fostul fundaș al CFR-ului a obținut cetățenia română și a debutat pentru „tricolori” la 34 de ani, în 2020.

Dorinel Munteanu, fostul antrenor al lui Cisotti de la Oțelul și actual tehnician la CSM Reșița, nu consideră însă că italianul ar avea loc în lotul României.

„Juri a fost ca și copilul meu, l-am promovat, a confirmat și la FCSB, dar nu este de echipa națională”, a declarat Dorinel Munteanu la Sport Total FM.

În actualul sezon, italianul a evoluat în 13 partide pentru FCSB, în toate competițiile, și a oferit două pase decisive. A fost folosit inclusiv în banda dreaptă, într-un sistem 3-4-3, dar poate evolua și în spatele vârfului sau în cele două flancuri.