Ovidiu Burcă, pus la punct de un antrenor din Superliga: „Treaba lui! Trebuia să aibă acest discurs în vestiar”

„Sunt supărat pentru că tot ceea ce am încercat să construim lunile astea am stricat într-o zi. Să le fie rușine! Să le fie rușine de ce au făcut zilele trecute! Nu aveau niciun drept să facă ce au făcut! Ne-am întors de unde am pornit şi trebuie să reconstruim totul”, a răbufnit Ovidiu Burcă, la conferința de presă.

Liviu Ciobotariu, tehnicianul lui FC Voluntari, este de părere că Burcă a greșit și că un astfel de discurs trebuia ținut în vestiare și nu în fața camerelor de filmat.

„Mi s-a părut un discurs de președinte, nu de antrenor. Fiecare este responsabil, știe ce are de făcut. El este la început de carieră. Fiecare are gândirea lui, are filosofia lui. Este problema lui ce a făcut.

Dacă acest discurs pe care l-a avut îl avea în vestiar, era mult mai util. Și-a câștigat sprijinul conducătorilor și al suporterilor, dar este posibil să fi pierdut încrederea jucătorilor”, a spus Liviu Ciobotariu, la conferința dinaintea meciului U Cluj – FC Voluntari, programat vineri, de la ora 16:30.

Dinamo Bucureşti a retrogradat anul trecut în liga secundă și se confruntă cu probleme financiare de mai mult timp, societatea care administrează clubul aflându-se în stare de reorganizare judiciară.