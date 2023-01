Antrenorul și-a atras multe critici pentru declarațiile sale, dar este susțint de conducerea ”câinilor”, prin vocea administratorului special Vlad Iacob. Oficialul dinamovist spune că jucătorii și-ar fi primit, oricum, banii la începutul săptămânii viitoare, chiar și fără grevă.

Burcă a spus, printre altele, că se aștepta la mai multă înțelegere din partea jucătorilor săi cu privire la situația de la club. După acest episod, doi jucători și-au reziliat contractele: portarul Ștefan Fara și atacantul Vasile Buhăescu.

Vlad Iacob: ”Li s-a prezentat situația clubului”

„Lucrurile nu stau chiar așa, antrenorul are tot dreptul să fie supărat. Am discutat cu jucătorii, am fost în permanent contact, i-am informat, ei știau situația încă din vară, așa cum Ovidiu Burcă a spus. A existat o ședință la care am participat personal, jucătorilor li s-a spus, li s-a prezentat situația clubului. Le-am spus că nu vom depăși întârzierile salariale care există în fotbalul românesc.

Undeva la aproximativ 30% din cluburile din Liga 1 au probleme mai mari cu salariile ca Dinamo. E o situație regretabilă, dar la Dinamo lucrurile nu stau chiar așa de rău. Noi, acum, avem aproximativ un salariu întârziat. Situația nu este chiar atât de neagră și jucătorii știau. Cu sau fără protestul lor, banii i-ar fi primit luni! Ovidiu Burcă i-a rugat să nu recurgă la asemenea măsuri, înțeleg foarte bine de ce a făcut asta”, a spus Vlad Iacob, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Vlad Iacob, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Dinamo se bate la play-off! Ce dueluri au ”câinii” în ultimele trei etape

În 2023, Dinamo va juca două meciuri ”acasă”, cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și un singur meci în deplasare, cu CSC 1599 Șelimbăr, unde antrenor este Claudiu Niculescu.

Dinamo are 24 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Gloria Buzău este pe locul șase, cu 26 de puncte, iar Unirea Dej ocupă locul cinci, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.

Lider este CSA Steaua, care are 33 de puncte după 16 meciuri și este aproape sigură de prezența în play-off-ul din Liga 2.