Stati ASA ca nu chiar! S-a retras o saptamana! Unde vrea sa joace acum Bourceanu

Alex Bourceanu nu se mai retrage.

Bourceanu (34 de ani) s-a despartit in luna decembrie a anului trecut de SCM Gloria Buzau. Fotbalistul a evoluat pentru echipa buzoiana doar o luna jumate, cat a avut contract. Ilie Stan, antrenorul lui de atunci, anunta ca fostul mijlocas al FCSB si-a pus ghetele in cui si ar vrea sa se apuce de antrenorat.

Bourceanu s-a razgandit si spune ca isi doreste sa mai joace, dar in anumite conditii. Mai exact vrea sa semneze cu o echipa din Bucuresti:

"Vreau sa mai joc, dar e foarte complicat, pentru ca vreau sa stau si acasa, ceea ce n-am putut sa fac in ultimii ani. Adica, daca as avea o oferta din Bucuresti, poate as merge. Dar vreau sa stau acasa. N-are niciun sens sa merg sute de kilometri. Performanta oricum nu mai fac, bani multi nu am cum sa mai iau. Trebuie sa te mane ceva. Trebuie sa iau absolut totul in calcul, absolut totul. Eu sunt un tip care gandeste un lucru de 20 de ori si, din pacate, de cele mai multe ori nu e bine", a spus Alexandru Bourceanu pentru Liga2.ro.

"Eu tot mai am sperante ca poate il conving sa revina asupra deciziei. El vrea sa se lase si sa se faca antrenor.", spunea Ilie Stan dupa ce Bourceanu s-a despartit de SCM Buzau.