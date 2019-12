Bourceanu a plecat la O LUNA dupa ce semnase! Fostul capitan al Stelei a luat o hotarare drastica

Alex Bourceanu (34 de ani) s-a despartit de Gloria Buzau. Bourceanu semnase cu echipa din B pe 25 octombrie.

Fostul mijlocas de la FCSB ar vrea sa se apuce de antrenorat dupa insuccesul de la Gloria, anunta liga2.ro.

Bourceanu era prezentat drept o super lovitura acum o luna si jumatate, cand a devenit jucatorul Buzaului.

"Clubul a incetat contractul cu unul dintre cei mai experimentati fotbalisti romani, fostul capitan al clubului Steaua Bucuresti, mijlocasul Alexandru Bourceanu. Bourceanu a evoluat in 6 meciuri pentru Gloria. Conducerea clubului ii multumeste pentru contributia pe care a avut-o in acet sezon si ii doreste mult succes in proiectele sale viitoare", a anuntat Gloria.

Sezonul trecut, Bourceanu a retrogradat din Liga 1 cu Dunarea Calarasi.