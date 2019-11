E deja ZEU pentru 'Steluta'! Bourceanu a impresionat la primul meci in tricoul noii echipe: "Da siguranta cu tot ceea ce face!"

Liber dupa despartirea de Calarasi, fostul capitan stelist Alex Bourceanu a ajuns in Liga 2.

Bourceanu (34 de ani) a semnat cu Gloria Buzau pana la finalul sezonului. Mijlocasul a debutat pentru echipa antrenata de Ilie Stan in weekend, la meciul cu Farul (2-0). Bourceanu mai jucase in doua partide amicale inainte sa devina oficial jucatorul 'Stelutei' din Buzau.

"Este un echilibru la mijlocul terenului, da siguranta echipei prin tot ceea ce face. A avut o evolutie buna, in care a incercat sa transmita echipei din rautatea si agresibitatea lui. Sper ca in jocurile urmatoare sa fie mult mai pozitiv in tot ceea ce face. Oricum, dupa atata timp in care nu a jucat si doar doua jocuri amicale trebuie felicitat. Incearca sa stranga jucatorii langa el si sa transmita echipei agresivitatea pe care o are", a spus Stan la finalul meciului cu Farul.

Buzaul n-are drept de promovare in Liga 1 din cauza situatiei juridice a clubului. Gloria are 20 de puncte in 13 meciuri si e pe 8 in B.