OFICIAL | Bourceanu a semnat! Mijlocasul a si debutat intr-un amical pentru noua echipa

Bourceanu a revenit in fotbalul romanesc.

Alexandru Bourceanu, 34 de ani, a devenit jucatorul celor de la Gloria Buzau. Mijlocasul a semnat deja contractul si a si jucat intr-o partida amicala.

Bourceanu a fost integralist in meciul amical cu Petrolul 95 Ploiesti, partida castigata de Gloria Buzau cu 5-0.

"Contractul este pana la sfarsitul sezonului, cu drept de prelungire. Suma este confidentiala, dar multumitoare pentru jucator. Bourceanu a si jucat intr-un amical pentru noua sa echipa, impotriva formatiei din Ramnicu Sarat, si pare ca deja si-a intrat in forma", a declarat Ion Cazan, presedintele celor de la Gloria, pentru Agerpres.

Bourceanu a jucat in cariera pentru Dunarea Galati, Otelul, Poli Timisoara, FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula si Dunarea Calarasi. Are 7 trofee in palmares, toate cu FCSB, trei dintre acestea fiind titluri de campion.