SURPRIZA | Alex Bourceanu REVINE! Fostul capitan al FCSB-ului va semna luni cu noua echipa! A jucat deja intr-un meci amical

Alex Bourceanu va semna cu SCM Gloria Buzau.

Alex Bourceanu va semna un contract cu SCM Gloria Buzau. Mijlocasul de 34 de ani se antreneaza deja cu echipa antrenata de Ilie Stan si a jucat intr-un meci amical in fata celor de la Ramnicu-Sarat. Antrenorul celor de la Buzau a avut un rol important in decizia lui Bourceanu, deoarece mijlocasul a evoluat sub comanda acestuia la FCSB in sezonul 2011-2012. In mandatul lui Ilie Stan, jucatorul a devenit si capitanul echipei care juca in Ghencea in acel moment.

Potrivit celor de la realitateadebuzau.net, cele doua parti s-au inteles si Bourceanu va semna contractul luni. Mijlocasul va semna cu echipa din Buzau din postura de jucator liber, dupa ce sezonul trecut a evoluat pentru Dunarea Calarasi.

Alex Bourceanu a evoluat in cariera de fotbalist pentru Dunarea Galati, Otelul Galati, Poli Timisoara, FCSB, Trabzonspor (Turcia), Arsenal Tula (Rusia) si Dunarea Calarasi.

Mijlocasul a reusit sa adune 27 de selectii pentru echipa nationala a Romaniei.